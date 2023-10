Montagshandel in London: FTSE 100 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Um 09:13 Uhr steht im LSE-Handel ein Minus von 0,17 Prozent auf 7 389,69 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,373 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 402,14 Punkten, nach 7 402,14 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 7 382,10 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 402,20 Punkten lag.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, betrug der FTSE 100-Kurs 7 683,91 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 663,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.10.2022, bewegte sich der FTSE 100 bei 6 969,73 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 2,18 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 8 047,06 Punkte. Bei 7 206,82 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Coca-Cola HBC-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 0 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 206,821 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

In diesem Jahr hat die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Phoenix Group-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

