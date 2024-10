Montagshandel in London: FTSE 100 verbucht zum Handelsende Verluste

Der FTSE 100 notierte am Montag im Minus.

Der FTSE 100 bewegte sich im LSE-Handel schlussendlich um 0,48 Prozent schwächer bei 8 318,24 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,594 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 358,25 Punkte an der Kurstafel, nach 8 358,25 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 391,81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 318,24 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, den Stand von 8 229,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 155,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, den Stand von 7 402,14 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 7,73 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 8 474,41 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 404,08 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Fresnillo (+ 6,33 Prozent auf 7,48 GBP), D S Smith (+ 2,37 Prozent auf 4,58 GBP), BP (+ 1,31) Prozent auf 4,05 GBP), Reckitt Benckiser (+ 1,01 Prozent auf 48,24 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 0,76 Prozent auf 106,15 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Intertek (-3,85 Prozent auf 49,18 GBP), Ocado Group (-3,33 Prozent auf 3,55 GBP), Entain (-2,78 Prozent auf 7,07 GBP), easyJet (-2,50 Prozent auf 5,08 GBP) und Prudential (-2,38 Prozent auf 6,57 GBP) unter Druck.

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 89 148 367 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 222,327 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 5,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,15 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at