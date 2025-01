Montagshandel in New York: NASDAQ 100 fällt zum Start des Montagshandels

Am Montag tendiert der NASDAQ 100 um 16:02 Uhr via NASDAQ 2,70 Prozent schwächer bei 21 186,31 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 3,55 Prozent schwächer bei 21 000,17 Punkten, nach 21 774,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 21 000,17 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 21 213,23 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 27.12.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 21 473,01 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 20 352,02 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, bei 17 421,01 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 1,00 Prozent. Bei 21 945,48 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. 20 538,33 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Lucid (+ 5,38 Prozent auf 2,94 USD), The Kraft Heinz Company (+ 3,75 Prozent auf 30,41 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 2,79 Prozent auf 694,66 USD), PepsiCo (+ 2,66 Prozent auf 153,09 USD) und Gilead Sciences (+ 2,52 Prozent auf 95,42 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Constellation Energy (-17,03 Prozent auf 288,26 USD), Marvell Technology (-13,76 Prozent auf 106,96 USD), Broadcom (-11,91 Prozent auf 215,55 USD), NVIDIA (-10,64 Prozent auf 127,45 USD) und Micron Technology (-8,68 Prozent auf 94,23 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 50 022 359 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,335 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Die JDcom-Aktie verzeichnet mit 7,51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,47 Prozent bei der The Kraft Heinz Company-Aktie an.

