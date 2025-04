NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen

Am zweiten Tag der Woche agierten die Anleger in New York vorsichtiger.

Letztendlich schloss der NASDAQ 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 18 830,23 Punkten ab. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,191 Prozent höher bei 18 831,98 Punkten, nach 18 796,02 Punkten am Vortag.

Bei 19 004,17 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 754,87 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, stand der NASDAQ 100 bei 19 704,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21 237,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.04.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 17 706,83 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gab der Index bereits um 10,23 Prozent nach. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 22 222,61 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Palantir (+ 6,24 Prozent auf 98,40 USD), Netflix (+ 4,83 Prozent auf 976,28 USD), MercadoLibre (+ 3,99 Prozent auf 2 118,32 USD), CrowdStrike (+ 3,73 Prozent auf 392,80 USD) und Atlassian (+ 3,11 Prozent auf 207,25 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Lucid (-3,56 Prozent auf 2,44 USD), Enphase Energy (-2,71 Prozent auf 53,07 USD), PepsiCo (-2,66 Prozent auf 142,84 USD), Dollar Tree (-2,59 Prozent auf 71,80 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (-2,30 Prozent auf 557,91 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 36 818 534 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,681 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Die JDcom-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,38 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at