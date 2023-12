Montagshandel in New York: NASDAQ 100 notiert zum Start des Montagshandels im Minus

Der NASDAQ 100 bewegt sich am Montagmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 1,15 Prozent leichter bei 15 813,08 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,00 Prozent schwächer bei 15 837,12 Punkten, nach 15 997,58 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 15 797,86 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 15 844,66 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, wurde der NASDAQ 100 auf 15 099,49 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 15 490,86 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.12.2022, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 11 994,26 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 45,57 Prozent. Bei 16 166,51 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 10 696,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell IDEXX Laboratories (+ 6,25 Prozent auf 512,78 USD), Illumina (+ 2,61 Prozent auf 112,66 USD), Comcast (+ 1,80 Prozent auf 42,97 USD), Marriott (+ 1,70 Prozent auf 212,83 USD) und Enphase Energy (+ 1,37 Prozent auf 107,98 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Marvell Technology (-3,14 Prozent auf 51,14 USD), Sirius XM (-2,97 Prozent auf 4,74 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-2,91 Prozent auf 315,36 USD), NVIDIA (-2,78 Prozent auf 454,66 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-2,70 Prozent auf 118,11 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. 2 111 801 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 2,740 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at