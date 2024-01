Montagshandel in New York: NASDAQ Composite mittags mit positivem Vorzeichen

Derzeit wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Montag springt der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ um 1,21 Prozent auf 14 699,71 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,278 Prozent auf 14 564,47 Punkte an der Kurstafel, nach 14 524,07 Punkten am Vortag.

Bei 14 560,20 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 14 704,31 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 08.12.2023, den Stand von 14 403,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 13 431,34 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, einen Stand von 10 569,29 Punkten auf.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Corcept Therapeutics (+ 11,20 Prozent auf 27,00 USD), American Eagle Outfitters (+ 8,22 Prozent auf 21,47 USD), NVIDIA (+ 4,60 Prozent auf 513,55 USD), Ceva (+ 4,50 Prozent auf 22,04 USD) und Nice Systems (+ 4,46 Prozent auf 203,27 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Ebix (-11,88 Prozent auf 2,30 USD), Trinity Biotech (-7,43 Prozent auf 0,50 USD), Exelixis (-6,99 Prozent auf 21,62 USD), EXACT Sciences (-6,86 Prozent auf 68,18 USD) und Agenus (-5,70 Prozent auf 0,73 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 5 590 393 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,575 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Alliance Resource Partners LP-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,31 erwartet. Die CRESUD-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 42,61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

