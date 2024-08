Montagshandel in Zürich: SLI am Montagmittag auf grünem Terrain

Der SLI notiert am Montagmittag im Plus.

Um 12:10 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,54 Prozent aufwärts auf 1 986,10 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,120 Prozent auf 1 973,03 Punkte an der Kurstafel, nach 1 975,41 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 1 972,86 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 986,49 Zähler.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 19.07.2024, notierte der SLI bei 1 960,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 961,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, notierte der SLI bei 1 706,32 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 12,62 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 009,70 Punkte. Bei 1 742,94 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Straumann (+ 1,96 Prozent auf 127,25 CHF), Partners Group (+ 1,72 Prozent auf 1 209,50 CHF), Richemont (+ 1,66 Prozent auf 134,85 CHF), Holcim (+ 1,64 Prozent auf 79,24 CHF) und Swatch (I) (+ 1,56 Prozent auf 185,05 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Lindt (-0,54 Prozent auf 11 010,00 CHF), UBS (-0,46 Prozent auf 26,23 CHF), ams (-0,32 Prozent auf 1,08 CHF), Givaudan (-0,12 Prozent auf 4 181,00 CHF) und Julius Bär (-0,12 Prozent auf 50,68 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 778 666 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 242,022 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at