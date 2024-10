Montagshandel in Zürich: SMI präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer

Der SMI gab am ersten Tag der Woche nach.

Letztendlich fiel der SMI im SIX-Handel um 0,52 Prozent auf 12 170,53 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,447 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,475 Prozent auf 12 175,97 Punkte an der Kurstafel, nach 12 234,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 12 223,98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12 169,72 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Der SMI erreichte am letzten Handelstag imAugust, dem 30.08.2024, den Wert von 12 436,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, wies der SMI 11 993,83 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wies der SMI 10 963,50 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 8,95 Prozent zu. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 12 483,57 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 064,90 Punkten.

Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Givaudan (+ 0,65 Prozent auf 4 640,00 CHF), Logitech (+ 0,64 Prozent auf 75,56 CHF), Sonova (+ 0,33 Prozent auf 303,80 CHF), Partners Group (+ 0,08 Prozent auf 1 270,00 CHF) und Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 552,50 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Geberit (-1,71 Prozent auf 551,40 CHF), Novartis (-0,80 Prozent auf 97,15 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,77 Prozent auf 48,99 CHF), Swiss Life (-0,76 Prozent auf 706,00 CHF) und Holcim (-0,75 Prozent auf 82,56 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4 921 894 Aktien gehandelt. Mit 232,918 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,36 erwartet. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,34 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at