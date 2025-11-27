DEI Holdings Aktie
WKN DE: A0Q415 / ISIN: US23319E1073
|
27.11.2025 16:39:29
Monte dei Paschi CEO under investigation for alleged market manipulation
Luigi Lovaglio served with notice by Milan prosecutors in probe linked to Mediobanca takeoverWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
