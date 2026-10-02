Private Equity Aktie

Private Equity für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921

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02.10.2026 06:00:33

Monzo courts private equity after Nubank walks away

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