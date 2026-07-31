31.07.2026 14:14:33

Moog Inc. Q3 Profit Rises

(RTTNews) - Moog Inc. (MOG-B) announced earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $152.02 million, or $4.74 per share. This compares with $58.48 million, or $1.83 per share, last year.

Excluding items, Moog Inc. reported adjusted earnings of $119.25 million or $3.72 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 15.1% to $1.116 billion from $969.58 million last year.

Moog Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $152.02 Mln. vs. $58.48 Mln. last year. -EPS: $4.74 vs. $1.83 last year. -Revenue: $1.116 Bln vs. $969.58 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 11.55 To $ 11.75 Full year revenue guidance: $ 4.4 B

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:17 Juli 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
17:31 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31
16:44 KW 31: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
16:22 Gold, Öl & Co. in KW 31: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16:05 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im grünen Bereich -- ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen