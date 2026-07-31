Moog Inc. Q3 Profit Rises

(RTTNews) - Moog Inc. (MOG-B) announced earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $152.02 million, or $4.74 per share. This compares with $58.48 million, or $1.83 per share, last year.

Excluding items, Moog Inc. reported adjusted earnings of $119.25 million or $3.72 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 15.1% to $1.116 billion from $969.58 million last year.

Moog Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $152.02 Mln. vs. $58.48 Mln. last year. -EPS: $4.74 vs. $1.83 last year. -Revenue: $1.116 Bln vs. $969.58 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 11.55 To $ 11.75 Full year revenue guidance: $ 4.4 B