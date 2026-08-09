Moonshot Aktie
WKN DE: MOON01 / ISIN: NETMOON00001
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09.08.2026 07:00:00
Moonshot AI's 2.8 Trillion Parameter Model Just Became the First From China to Top a Major Coding Benchmark
On July 16, the Chinese AI start-up Moonshot AI released its Kimi K3 large language model. Kimi K3 ranks third on Artificial Analysis' Intelligence Index and became the first Chinese model to top a major coding leaderboard, Arena.ai's Frontend Code Arena. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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