Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Hongkong, Schanghai, Singapur und Seoul ruht der Handel wegen des chinesischen bzw. koreanischen Neujahrsfests. In Schanghai bleibt die Börse bis Montag geschlossen.

DONNERSTAG: In Hongkong und Schanghai ruht der Handel wegen des chinesischen Neujahrsfests.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Japans Exporte sind im Januar den fünften Monat in Folge gestiegen, getragen von der Nachfrage in den benachbarten asiatischen Märkten.

Die Exporte nahmen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 16,8 Prozent zu, wie am Mittwoch vom Finanzministerium veröffentlichte Daten zeigten. Das steht einem Anstieg von 5,1 Prozent im Dezember und einem von dem Datenanbieter Factset unter Ökonomen erwarteten Plus von 14,8 Prozent gegenüber.

Allerdings fielen die Ausfuhren in die USA im Vergleich zum Vorjahr um 5,0 Prozent, was auf eine Schwäche bei Pharmazeutika, Metallbearbeitungsmaschinen und Autos zurückzuführen ist, nachdem im Vormonat bereits ein Rückgang von 11,1 Prozent verzeichnet worden war.

Der Handelsbilanzüberschuss mit den USA schrumpfte ebenfalls um 23,0 Prozent. Trotz des Handelsabkommens zwischen Tokio und Washington haben japanische Exporteure weiterhin mit einem Zoll von 15 Prozent auf eine breite Palette von Lieferungen in die USA zu kämpfen.

Ein Anstieg der Ausfuhren nach China um 32,0 Prozent stützte die Gesamtexporte, wie die Daten zeigten. Das Wachstum im Januar dürfte nach Ansicht von Ökonomen durch vorgezogene Nachfrage vor dem chinesischen Mondneujahrsfest im Februar getrieben worden sein.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 4Q

22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember

PROGNOSE: -2,3% gg Vm

zuvor: +5,3% gg Vm

Baubeginne/-genehmigungen November/Dezember

Baubeginne

PROGNOSE: +4,4% gg Vm

Oktober: -4,6% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: k.A.

Oktober: -0,2% gg Vm

15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Januar

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 76,5%

zuvor: 76,3%

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 6.874,00 +0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 24.823,25 +0,2%

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.007,00 +0,5%

Nikkei-225 (Tokio) 57.141,25 -0,0%

Hang-Seng (Hongk.) Feiertag

Shanghai-Comp. Feiertag

Kospi (Seoul) Feiertag

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Positive Vorzeichen dominieren zur Wochenmitte an den Börsen in Ostasien und Australien, wobei einige Märkte der Region jedoch immer noch wegen der Feiertage zum chinesischen Mondneujahr geschlossen sind. Unter anderem ruht der Handel in Festlandchina, Hongkong und Seoul. Anleger in Tokio nutzen die Verluste der beiden vorigen Handelstage zum Wiedereinstieg. Nachdem am Montag und Dienstag ein unerwartet schwaches japanisches Wirtschaftswachstum die Kurse belastet hatte, kommt nun Unterstützung von den Daten zur Handelsbilanz im Januar. Die japanischen Exporte sind stärker gestiegen als erwartet, das Handelsbilanzdefizit war geringer als angenommen. Gesucht sind Technologiewerte. Händler berichten von nachlassenden Befürchtungen, dass neue KI-Modelle das traditionelle Geschäft der Branchenunternehmen bedrohen könnten. Aktien japanischer Versicherer profitieren von geplanten Änderungen bei Abschreibungen auf Staatsanleihen. Dai-ichi Life gewinnen rund 3 Prozent und Sony Financial 3,3 Prozent. Die Börse in Australien schloss etwas fester. Gestützt wurde der Markt unter anderem von den schwergewichteten Aktien der National Australia Bank (+4%). Die Bank hat ihren Gewinn im ersten Quartal dank eines stärkeren Kredit- und Einlagenvolumens um 16 Prozent gesteigert.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 49.533,19 +0,1% 32,26 +3,0%

S&P-500 6.843,22 +0,1% 7,05 -0,1%

NASDAQ Comp 22.578,38 +0,1% 31,71 -3,0%

NASDAQ 100 24.701,60 -0,1% -31,14 -2,0%

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,31 Mrd 1,32 Mrd

Gewinner 1.436 2.007

Verlierer 1.309 738

Unverändert 92 85

Behauptet - Mangels neuer Impulse tat sich in der Breite erneut nur wenig. Thema waren weiter Spekulationen über vielfach disruptive Nebenwirkungen von KI-Anwendungen, was für Verunsicherung und Kaufzurückhaltung sorgte. Technologiewerte wurden daher weiter mit Vorsicht betrachtet. Dazu hielten sich Bedenken bezüglich der Rentabilität hoher KI-Investitionen. Im Halbleitersegment gaben AMD um 2,0 Prozent nach, wohingegen Broadcom und Nvidia nach anfänglich deutlichen Verlusten fest schlossen. Intel fielen dagegen um 1,3 Prozent. Für Warner Bros Discovery ging es um 2,8 Prozent nordwärts. Die Gesellschaft befeuerte den eigentlich beendeten Bieterwettstreit um sich selbst wieder, indem sie Paramount Skydance eine Siebentagefrist für ein verbessertes Angebot einräumte, obwohl sie sich mit Netflix bereits einig schien. Netflix schlossen 0,2 Prozent höher, Paramount stiegen um 4,9 Prozent. Danaher verloren 2,9 Prozent mit dem Kauf des Medizintechnikunternehmen Masimo für knapp 10 Milliarden Dollar. Masimo schossen um über 34 Prozent nach oben. ZIM haussierten um 25 Prozent - die deutsche Reederei Hapag-Lloyd schluckt das israelische Unternehmen. Tripadvisor legten um rund 10 Prozent zu. Der Investor Starboard Value hat laut einem Bericht eine Beteiligung von mehr als 9 Prozent aufgebaut und drängt auf eine Umstrukturierung des Vorstands.

US-ANLEIHEN

Die Zehnjahresrendite verharrte bei 4,05 Prozent. Während ein enttäuschend ausgefallener Empire State Manufacturing Index etwas Zinssenkungsfantasie schürte, bremste zugleich eine Umfrage der Bank of America, wonach eine Mehrheit der Befragten steigende Renditen erwartet.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1844 -0,1 1,1853 1,1835 +0,9%

EUR/JPY 181,80 0,1 181,67 181,03 -1,2%

EUR/GBP 0,8737 -0,0 0,8739 0,8721 -0,3%

GBP/USD 1,3556 -0,1 1,3564 1,3571 +1,2%

USD/JPY 153,50 0,2 153,27 152,96 -2,1%

USD/KRW 1.443,46 0,2 1.440,95 1.444,71 +0,0%

USD/CNY 6,9206 -0,1 6,9247 6,9249 -1,4%

USD/CNH 6,8848 -0,0 6,8852 6,8886 -1,3%

USD/HKD 7,8153 -0,0 7,8154 7,8151 +0,4%

AUD/USD 0,7068 -0,3 0,7086 0,7057 +6,0%

NZD/USD 0,5998 -0,8 0,6048 0,6026 +4,8%

BTC/USD 67.797,95 0,4 67.495,65 68.190,95 -22,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar tendierte nach den jüngst kleinen Gewinnen seitwärts und kostete zuletzt 1,1852 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.927,45 4.878,75 +1,0% +48,70 +15,6%

Silber 75,52 73,375 +2,9% +2,15 +7,5%

Platin 1.730,65 1.698,73 +1,9% +31,92 -1,5%

Kupfer 5,69 5,64 +0,9% +0,05 +0,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Feinunze Gold verbilligte sich um 2,3 Prozent auf 4.880 Dollar. Im Handel wurde auf Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran bei den Atomverhandlungen verwiesen, weshalb Gold als sicherer Hafen nicht gesucht gewesen sei.

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,38 62,26 +0,2% +0,12 +8,6%

Brent/ICE 67,51 67,42 +0,1% +0,09 +10,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Mit Blick auf die vermeintlichen Fortschritte bei den US-iranischen Verhandlungen gaben die Ölpreise um bis zu 2,2 Prozent nach. Bei einer Einigung könne das weltweite Ölangebot steigen, so die Überlegung der Marktteilnehmer.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

ATOMTESTS CHINA

Die US-Regierung hat neue seismische Daten vorgelegt zur Untermauerung der Vorwürfe gegen China über geheime Atomwaffentests. Demnach hat Peking heimlich Atomtests mit geringer Sprengkraft durchgeführt. Ein hochrangiger Beamter des US-Außenministeriums führte ein Ereignis vom Sommer 2020 an und sagte, eine seismische Überwachungsstation in Kasachstan habe am 22. Juni 2020 ein Beben mit einer Magnitude von 2,75 registriert. Die Vereinigten Staaten werfen China vor, an diesem Tag eine Atombombe getestet zu haben.

USA - Geldpolitik

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 18, 2026 01:41 ET (06:41 GMT)