Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: Der Pfingsmontag wird an den Börsen in Europa unterschiedlich gehandhabt. Nicht gehandelt wird wegen des gesetzlichen Feiertags in Zürich, Kopenhagen und Oslo. In London wird ebenfalls nicht gearbeitet, dort allerdings wegen des sogenannten Spring Bank Holiday, der meist auf den letzten Montag im Mai fällt.

In Hongkong pausiert der Aktienhandel anlässlich des Drachenbootfestes. Auch in Seoul und an der Wall Street herrscht Feiertagsruhe. Dort wird jeweils den Gefallenen gedacht.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die USA und der Iran stehen einem Medienbericht zufolge kurz vor der Unterzeichnung eines Abkommens über eine 60-tägige Verlängerung einer Waffenruhe. Während dieser Zeit soll die Straße von Hormus wieder geöffnet werden und der Iran wieder Öl verkaufen dürfen, berichtete das Nachrichtenportal "Axios" unter Berufung auf einen US-Regierungsvertreter. US-Außenminister Marco Rubio hatte am Sonntag gesagt, die Welt würde möglicherweise schon in den kommenden Stunden "gute Nachrichten" zu hören bekommen. Derweil sagte US-Präsident Donald Trump aber auch, keine allzu große Eile mit dem Abkommen zu haben. Dazu scheint der zentrale Streitpunkt, das iranische Atomwaffenprogramm, weiter nicht geklärt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

Keine Termine angekündigt

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Keine Datenveröffentlichungen angekündigt

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 7.563,50 +1,0

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.987,75 +1,5

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.691,60 +0,4

Topix-500 (Tokio) 3.936,06 +1,1

Kospi (Seoul) Feiertag

Shanghai-Composite 4.125,27 +0,3

Hang-Seng-Index (Hongkong) Feiertag

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Die fortgesetzte Rally der Chipaktien an der Wall Street und zunehmende Signale einer bevorstehenden Friedensvereinbarung im Nahost-Konflikt sorgen für Kursgewinne. Laut US-Präsident Donald Trump ist ein sogenanntes Memorandum of Understanding zur Wiederöffnung der Straße von Hormus "weitgehend ausgehandelt", was die Hoffnung auf eine Entspannung in dem inzwischen monatelangen Konflikt nährt. In Tokio übersteigt der Nikkei-225-Index erstmals die 65.000er Marke, aber auch der breitere Topix markiert Rekordhochs. An den Börsen in Seoul und Hongkong können die Anleger nicht auf die jüngste Entwicklung reagieren, dort wird wegen Feiertagen nicht gehandelt. In Tokio verteuern sich die Chipaktien Advantest und Renesas um 4,4 bzw. 9,0 Prozent. Tokyo Electron legen um 4,3 und Rohm um 10,3 Prozent zu, während Softbank Group 6,7 Prozent fester im Markt liegen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 50.579,70 +0,6 +294,04 50.285,66

S&P-500 7.473,47 +0,4 +27,75 7.445,72

NASDAQ Comp 26.343,97 +0,2 +50,87 26.293,10

NASDAQ 100 29.481,64 +0,4 +124,37 29.357,27

Freitag Donnerstag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,13 Mrd 1,22 Mrd

Gewinner 1.596 1.474

Verlierer 1.146 1.273

unverändert 96 86

Etwas fester - Die Hoffnung auf Forschritte bei den Bemühungen um einen Frieden im Nahost-Konflikt sorgte vor dem verlängerten Wochenende wegen des "Memorial Day" am Montag für Kauflaune. Konjunkturseitig wurde der Index der Verbraucherstimmung im Mai deutlich unter der Erwartung gemeldet. Er setzte aber keine Impulse. Am Aktienmarkt ging die KI-Rally bei den Chipaktien weiter. Intel, Arm und AMD gewannen zwischen 1,1 und 4,0 Prozent. Nvidia gaben um weitere 1,9 Prozent nach. Die Aktie hatte am Vortag trotz Rekordzahlen bereits um knapp 2 Prozent nachgegeben. Sie liegt aber nur knapp unter ihrem Rekordhoch. IBM stiegen um weitere 0,3 Prozent, einen Tag nachdem der Kurs um über 12 Prozent nach oben geschnellt war. IBM hatte am Donnerstag mitgeteilt, eine neue, eigenständige Quantenfabrik namens Anderon zu gründen. In diese wollen IBM und das Handelsministerium jeweils eine Milliarde Dollar investieren. Merck verbesserten sich um 5,6 Prozent, nachdem vielversprechende Studienergebnisse für eine experimentelle Kombinationstherapie gegen Krebs durch einen chinesischen Partner veröffentlicht worden waren. Ford bauten die jüngsten Gewinne um 9,2 Prozent aus. Auslöser des Kursanstiegs war die Ankündigung vom 11. Mai, wonach der Autobauer Batteriespeichersysteme für Versorgungsunternehmen, Rechenzentren sowie große Industrie- und Geschäftskunden in den USA verkaufen will. Die gleichen Lithium-Ionen-Batterien, die Elektrofahrzeuge antreiben, können auch zur Speicherung von Energie aus erneuerbaren Energiequellen verwendet werden, was dazu beiträgt, dass Solar- und Windkraftanlagen zuverlässiger werden.

US-ANLEIHEN

Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,12 +0,04 4,14 4,05

5 Jahre 4,26 +0,00 4,28 4,20

10 Jahre 4,56 -0,03 4,59 4,53

Die Renditen kamen noch etwas weiter zurück, im Zehnjahresbereich um 3 Basispunkte auf 4,56 Prozent. Zuvor in der Woche hatte sie schon auf einem Mehrjahreshoch von 4,68 Prozent gelegen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:15 % YTD

EUR/USD 1,1642 +0,3 1,1602 1,1603 -0,9

EUR/JPY 184,98 +0,2 184,70 184,64 +0,5

EUR/GBP 0,8631 -0,0 0,8633 0,8648 -1,0

USD/JPY 158,86 -0,2 159,19 159,10 +1,4

USD/KRW 1.509,76 -0,7 1.520,10 1.517,20 +4,8

USD/CNY 6,7809 -0,2 6,7945 6,7972 -3,0

USD/CNH 6,7814 -0,2 6,7969 6,8009 -2,8

USD/HKD 7,8349 +0,0 7,8343 7,8355 +0,7

AUD/USD 0,7168 +0,6 0,7124 0,7129 +7,4

NZD/USD 0,5875 +0,4 0,5849 0,5860 +2,1

BTC/USD 77.391,98 +1,0 76.596,71 77.325,33 -11,8

Beim Dollar tat sich wenig, der Euro kostete zuletzt 1,1602 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.556,25 +1,1 47,52 4.508,73

Silber 77,62 +2,8 2,13 75,49

Platin 1.960,81 +2,0 38,01 1.922,80

Der Goldpreis gab im US-Handel um 0,7 Prozent nach auf 4.510 Dollar je Feinunze.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 90,95 -5,9 -5,65 96,60

Brent/ICE 97,66 -5,7 -5,88 103,54

Bei den Ölpreisen ging es mit den Hoffnungen auf eine Annäherung in den US-iranischen Friedensbemühungen im US-Handel ruhiger zu. Das Barrel Brent kostete zuletzt rund 103,50 Dollar, ein halbes Prozent mehr als am Vortag.

Im asiatisch dominierten Geschäft am Montag fallen die Preise kräftig um über 5 Prozent vor dem Hintergrund von Berichten, wonach ein sogenanntes Memorandum of Understanding im Nahost-Konfikt nah sein soll, das auch eine Öffnung der Straße von Hormus vorsieht.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR +++++

SINGAPUR - Konjunktur

Singapur hat nach einem stärker als erwartet ausgefallenen ersten Quartal die Prognose für das Wirtschaftswachstum 2026 beibehalten, warnt aber vor steigenden Risiken aufgrund des Konflikts im Nahen Osten. Das BIP wuchs um 6,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr und übertraf die vorläufige Schätzung von 4,6 Prozent.

USA - Geldpolitik

Der geldpolitische Ausschuss der US-Notenbank hat am Freitag einstimmig Kevin Warsh zu seinem Vorsitzenden gewählt. Mit diesem prozeduralen Schritt steht er nun an der Spitze des 12-köpfigen Gremiums, das die Zinsen festlegt. Der frühere Vorsitzende, Jerome Powell, bleibt Gouverneur der Fed. Dies ist das Ergebnis seiner von der Tradition abweichenden Entscheidung, seine verbleibende Amtszeit als Board-Mitglied auch nach dem Ende seiner Amtszeit als Vorsitzender zu absolvieren.

CHINA - Rating

Die Ratingagentur Scope hat die Bonitätsbewertung A für China bestätigt und den stabilen Ausblick beibehalten.

UBER

Laut Delivery Hero erwägt Uber eine Übernahme will im Zuge derer 33 Euro pro Aktie bieten. Damit würde Delivery Hero mit 10,02 Milliarden Euro bewertet. Uber hatte seine Beteiligung an Delivery Hero zuletzt massiv ausgebaut.

WALMART

Mindestens zwei führende Manager von Walmart verlassen das Unternehmen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Die Personalwechsel seien Teil einer Umstrukturierung in der Führungsriege, nachdem der neue Chief Executive John Furner im Februar die Leitung übernommen habe. Tom Ward, Chief Operating Officer der Walmart-Großhandelskette Sam's Club, habe seinen Abschied angekündigt, so die mit der Situation vertrauten Personen. Auch Cedric Clark, Leiter des Filialgeschäfts von Walmart U.S., werde das Unternehmen verlassen.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 25, 2026 01:47 ET (05:47 GMT)