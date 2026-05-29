Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG, 1. Juni: In Singapur pausiert der Aktienhandel

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die USA und der Iran stehen laut US-Finanzminister Bessent vor einem Abkommen zur Beendigung des Krieges. US-Präsident Trump habe dem jedoch noch nicht zugestimmt und poche auf ein Abkommen, das mehrere wichtige Bedingungen erfülle. "Wir haben hier vielleicht die Grundzüge eines Abkommens", sagte Bessent und merkte an, dass beide Seiten Vorschläge ausgetauscht hätten. Der Iran müsse zustimmen, sein hochangereichertes Uran zu entsorgen, sich verpflichten, niemals nach einer Atomwaffe zu streben, und die Straße von Hormus vollständig wieder öffnen - Elemente, von denen US-Regierungsvertreter zuvor sagten, dass sie in der sogenannten Absichtserklärung enthalten sein würden. Ein US-Regierungsvertreter hatte zuvor gesagt, die beiden Länder stünden kurz vor einem 60-tägigen Abkommen, das eine beiderseitige Aufhebung der Blockaden in der Meerenge innerhalb der ersten 30 Tage vorsehe.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Dell Technologies hat seine Jahresprognose angehoben. Der Umsatz im ersten Quartal kletterte dank der Nachfrage nach Produkten für Künstliche Intelligenz (KI) um 88 Prozent auf 43,84 Milliarden Dollar. Das Technologieunternehmen sieht den Umsatz für das Gesamtjahr nun bei 165 bis 169 Milliarden Dollar, statt bei 138 bis 142 Milliarden. Zudem rechnet Dell jetzt beim bereinigten Gewinn je Aktie in der Mitte der Spanne mit 17,90 statt 12,90 Dollar. Im Berichtsquartal wies Dell einen Gewinn von 3,44 (Vorjahr: 0,965) Milliarden Dollar aus, bereinigt und je Aktie waren es 4,86 Dollar. Analysten hatten mit 2,96 Dollar gerechnet und beim Umsatz mit 35,74 Milliarden Dollar. Angetrieben wurde der Umsatz durch die Einnahmen der Sparte Infrastrukturlösungen, die sich auf 29 Milliarden Dollar fast verdreifachten. Das Wachstum in dieser Kategorie wurde durch KI-optimierte und traditionelle Server beflügelt. Für das laufende zweite Quartal erwarte Dell einen Umsatz von 44 bis 45 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn von 4,80 Dollar je Aktie im Mittelpunkt der Zielspanne. Analysten rechneten zuletzt mit 35,10 Milliarden Dollar bzw. 2,99 Dollar.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

Keine wichtigen Termine angekündigt

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

15:15 Fed-Philadelphia-Präsidentin Paulson, Rede beim Event der

Handelskammer Southern New Jersey

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Mai

PROGNOSE: 50,8

zuvor: 49,2

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 7.584,00 +0,0

E-Mini-Future Nasdaq-100 30.293,75 -0,0

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.706,50 +1,3

Topix-500 (Tokio) 3.982,19 +2,1

Kospi (Seoul) 8.436,59 +3,1

Shanghai-Composite 4.089,92 -0,2

Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.257,84 +1,0

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Fest - Wie schon in den USA sorgen Meldungen für Käufe, dass die USA und der Iran wieder einmal kurz vor einem Abkommen stehen sollen, das die Waffenruhe verlängern und die Straße von Hormus wieder freigeben soll. Laut US-Vizepräsident Vance ist US-Präsident Trump aber noch nicht bereit, das Abkommen zu unterzeichnen. Für Kauflaune - insbesondere im Technologiesektor - sorgt auch das vom Computerhardware-Hersteller Dell berichtete rasante Wachstum bei Servern für künstliche Intelligenz (KI) für Rechenzentren. Daneben hat Taiwans Foxconn, der weltweit größte Auftragsfertiger für Elektronik, aufgrund der stark steigenden Nachfrage nach KI "großes Vertrauen" in sein Wachstumspotenzial kundgetan. In Tokio sorgt auch für gute Stimmung, dass die Industrieproduktion im April wider Erwarten gestiegen ist, während sich zugleich die Kerninflation im Raum Tokio im Mai verlangsamt hat und unter dem Zielwert der japanischen Notenbank blieb. Unter den Einzeltiteln verteuern sich im Kospi Samsung Electronics um gut 4 Prozent, während der Chip-Highflyer SK Hynix lediglich um 1 Prozent zulegt. Bei Samsung sorgt die Mitteilung für Schwung, dass das Unternehmen mit der Auslieferung von Mustern seines neuesten Hoch-Breitband-Speicherchips (HBM) begonnen hat und damit Konkurrenten bei der Verteilung einer neuen Version dieses für KI-Rechenzentren wichtigen Produkts überholt. Tagesfavoriten in Hongkong sind Immobilienaktien . Laut Medienberichten sollen Behörden die Berichtspflichten und faktisch auch Teile der Verschuldungsregeln für Immobilienentwickler weiter lockern. Demnach müssen bestimmte Verschuldungskennzahlen teils nicht mehr monatlich gemeldet werden.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 50.668,97 +0,1 +24,69 50.644,28

S&P-500 7.563,67 +0,6 +43,31 7.520,36

NASDAQ Comp 26.917,47 +0,9 +242,74 26.674,74

NASDAQ 100 30.223,89 +0,8 +250,32 29.973,57

Donnerstag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,23 Mrd 1,23 Mrd

Gewinner 1.610 1.444

Verlierer 1.164 1.302

unverändert 80 109

Freundlich - Zwar dämpften neue Militäraktionen im Iran Friedenshoffnungen, der darauf folgende Anstieg der Ölpreise fiel aber letztlich sehr moderat aus. Das hielt Inflationssorgen und Zinserhöhungsspekulationen im Zaum. Konjunkturseitig fiel das US-BIP-Wachstum im ersten Quartal mit 1,6 Prozent schwächer aus als vorläufig mit 2,0 Prozent geschätzt. Außerdem stieg der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben im April einen Tick weniger stark als prognostiziert. Beides spricht tendenziell gegen höhere Zinsen, was der Stimmung für Aktien ebenfalls half. Viel Musik spielte bei Einzelhandelsaktien. Best Buy meldete einen höheren Gewinn und steigende Umsätze. Die Aktie machte einen Satz um fast 16 Prozent. Auch Dollar Tree verzeichnete einen höheren Gewinn und Umsatz. Hier ging es um fast 19 Prozent nach oben. Bei der Kaufhauskette Kohl's verringerten sich die Verluste, weil Sanierungsbemühungen erste Erfolge zeigten. Kohl's schossen um gut 20 Prozent nach oben. Im Technologiesektor waren erneut Chipaktien mit der intakten KI-Fantasie gesucht. Marvell Technology kamen um 3,1 Prozent voran. Der Chiphersteller erreichte bei leicht über den Erwartungen liegenden Umsätzen die Gewinnerwartungen. Zudem fiel die Prognose für das laufende Quartal über den bisherigen Schätzungen aus. Für AMD ging es um 4,6 Prozent nach oben, für Arm um 10,8 Prozent. Nvidia zogen um knapp 1 Prozent an. Salesforce büßten 0,8 Prozent ein. Der Unternehmenssoftware-Anbieter erzielte im ersten Quartal einen höheren Gewinn und Umsatz, verfehlte mit der Umsatzprognose für das Gesamtjahr aber die Analystenschätzung knapp. Snowflake schnellten um 36,5 Prozent nach oben. Das Cloudspeicher-Unternehmen hob nach besser als gedacht ausgefallenen Quartalszahlen den Ausblick an. Außerdem verkündete Snowflake eine strategische Partnerschaft mit Amazon.

US-ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,02 -0,01 4,08 3,99

5 Jahre 4,16 -0,02 4,24 4,13

10 Jahre 4,45 -0,03 4,53 4,43

Am Anleihemarkt sanken die Renditen nach einem unter der Erwartung ausgefallenen BIP-Wachstum im ersten Quartal und auch, nachdem ein wichtiger Preisindex für die US-Notenbank einen Tick schwächer gestiegen war, als gedacht. Im Zehnjahresbereich ging es um 3 Basispunkte auf 4,45 Prozent nach unten.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:29 % YTD

EUR/USD 1,1639 -0,1 1,1651 EUR/USD -0,9

EUR/JPY 185,43 -0,0 185,51 EUR/JPY +0,8

EUR/GBP 0,8661 -0,0 0,8664 EUR/GBP -0,6

USD/JPY 159,30 +0,0 159,23 USD/JPY +1,7

USD/KRW 1.504,10 +0,5 1.495,98 USD/KRW +4,4

USD/CNY 6,7702 -0,1 6,7796 USD/CNY -3,2

USD/CNH 6,7691 -0,1 6,7726 USD/CNH -3,0

USD/HKD 7,8349 +0,0 7,8336 USD/HKD +0,7

AUD/USD 0,7164 +0,0 0,7163 AUD/USD +7,4

NZD/USD 0,5957 +0,4 0,5934 NZD/USD +3,5

BTC/USD 73.424,32 -0,1 73.472,68 BTC/USD -16,3

Der Dollar gab mit den US-Marktzinsen etwas nach. Der Euro stieg auf 1,1646 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.506,51 +0,3 14,58 4.491,93

Silber 75,62 -0,0 -0,02 75,64

Platin 1.915,55 -0,4 -7,20 1.922,75

Der Goldpreis stieg nach vier Handelstagen mit Verlusten wieder, um 0,9 Prozent auf 4.497 Dollar. Stützend dürften die sinkenden Anleiherenditen gewirkt haben, was das zinslose Edelmetall als Anlage attraktiver macht. Daneben half auch der schwächere Dollar.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 87,81 -1,2 -1,09 88,90

Brent/ICE 92,67 -1,1 -1,04 93,71

Brent-Öl kostete zuletzt im US-Handel knapp unter 94 Dollar, 0,4 Prozent weniger als am Vortag, und weit unter den seit dem Beginn des Krieges gesehenen Hochs jenseits von 120 Dollar. Zunächst war der Preis mit Nachrichten über neue Militäraktionen im Iran noch um etwa 2 Prozent gestiegen, ehe ein Bericht der Nachrichtenplattform Axios wieder für Entspannung sorgte. Demnach sollen die USA und der Iran kurz vor einer Verlängerung der Waffenruhe stehen.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 29, 2026 01:46 ET (05:46 GMT)