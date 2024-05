führt Gespräche über den Verkauf des Kreditkartenprogramms von General Motors (GM) an Barclays. Dies wäre ein großer Schritt im Rahmen des Rückzugs der Bank aus dem Verbraucherkreditgeschäft. Die britische Bank sei der Favorit für die Übernahme des Kartengeschäfts und könnte bis zum Sommer eine Vereinbarung mit GM treffen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

hat im ersten Quartal wie in Aussicht gestellt dank eines starken Halbleitergeschäfts sowohl Umsatz als auch Gewinn kräftig gesteigert. Den Nettogewinn konnte der südkoreanische Konzern in den drei Monaten Januar bis März sogar vervierfachen und damit stärker erhöhen als Analysten im Konsens erwartet hatten. Die wegen des KI-Booms höheren Preise für Speicherchips halfen Samsung, mit seinem Halbleitergeschäft in die Gewinnzone zurückzukehren.

