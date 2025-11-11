11.11.2025 07:46:43

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

hat den Gewinn im zweiten Geschäftsquartal gesteigert und die Jahresprognose erhöht. Die Belastungen durch Zölle dürften geringer ausfallen als bislang erwartet. Der Nettogewinn legte gegenüber dem Vorjahr um 6,7 Prozent auf 311,4 Milliarden Yen (umgerechnet ca. 1,75 Milliarden Euro) zu, mehr als Analysten mit 278,5 Milliarden Yen geschätzt hatten. Der Umsatz stieg um 4,6 Prozent auf 3,108 Billionen Yen. Für das Geschäftsjahr per Ende März 2026 prognostiziert der Konzern nun einen Umsatzrückgang von 0,3 Prozent auf 12,0 Billionen Yen und einen Rückgang des Nettogewinns um 1,6 Prozent auf 1,05 Billionen Yen. Zuvor hatte Sony mit 11,7 Billionen bzw. 970 Milliarden Yen weniger in Aussicht gestellt.

===

