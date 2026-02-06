06.02.2026 07:47:43

MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

hat im zurückliegenden Quartal höhere Umsätze verzeichnet, die auf Wachstum bei Dow Jones, HarperCollins Publishers und mit digitalen Immobiliendiensten zurückzuführen sind. CEO Robert Thomson sagte laut Mitteilung des US-Medienkonzerns, er sehe "günstige Anzeichen für die zweite Hälfte unseres Geschäftsjahres". News Corp übertraf mit seinen Umsätzen die Erwartungen der Analysten. Der Umsatz von Dow Jones, dem Herausgeber des Wall Street Journal, von MarketWatch, Barron's und anderer Titel, stieg um 8 Prozent auf 648 Millionen US-Dollar, während der Segmentgewinn um 10 Prozent auf 191 Millionen US-Dollar stieg.

TOYOTA MOTOR

Koji Sato tritt als Vorstandsvorsitzender von Toyota Motor zurück. Der weltgrößte Autobauer meldet zugleich einen Rückgang des Quartalsnettogewinns. Der japanische Autokonzern teilte mit, dass sein Finanzvorstand, Kenta Kon, der neue CEO sein wird. Toyota verzeichnete für die drei Monate bis Ende Dezember einen Nettogewinn von 1,257 Billionen Yen, was 8 Milliarden US-Dollar entspricht. Dies ist ein Rückgang von 43 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Ergebnis des Vorjahres war durch einmalige Gewinne im Zusammenhang mit einer Änderung bei der Haltung von auf Fremdwährungen lautenden Vermögenswerten begünstigt worden.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2026 01:48 ET (06:48 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich fester
Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen