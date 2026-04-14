Das chinesische Exportwachstum hat sich im März nach einem starken Jahresstart spürbar verlangsamt. Die Ausfuhren stiegen um 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, nachdem sie im Zeitraum Januar und Februar noch um 21,5 Prozent zugelegt hatten. Ökonomen hatten mit einem Wachstum von 8,0 Prozent gerechnet. Die Importe legten dagegen um 27,8 Prozent zu nach einem Anstieg um 19,8 Prozent in den ersten beiden Monaten. Hier hatten Ökonomen 7,0 Prozent Wachstum prognostiziert.

CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT

Der australische Entsorgungskonzern seine Jahresergebnisprognose gesenkt und dies mit höheren Kraftstoffpreisen und gestiegenen Logistikkosten aufgrund des Iran-Konflikts begründet.

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April 14, 2026 02:08 ET (06:08 GMT)