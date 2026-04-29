BROWN-FORMAN / PERNOD RICARD

Der französische Spirituosenkonzern Pernod Ricard hat die Fusionsgespräche mit dem Jack-Daniel's-Hersteller Brown-Forman beendet. Beide Seiten konnten keine Einigung über die Bedingungen erzielen, hieß es. Im März hatten die beiden Unternehmen bekannt gegeben, dass sie sich in Gesprächen über einen Zusammenschluss befinden. In der Zwischenzeit hatte Sazerac ein Angebot in Höhe von 15 Milliarden US-Dollar für den Kauf von Brown-Forman unterbreitet.

SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS

meldete einen Gewinn im dritten Geschäftsquartal von 748 Millionen US-Dollar oder 3,27 Dollar je Aktie. Im Vorjahreszeitraum hatte der Gewinn bei 340 Millionen Dollar beziehungsweise 1,57 Dollar je Aktie gelegen. Auf bereinigter Basis lag der Gewinn bei 4,10 Dollar je Aktie. Analysten hatten mit 3,51 Dollar je Aktie gerechnet, und das Unternehmen hatte eine Spanne von 3,20 bis 3,60 Dollar je Aktie in Aussicht gestellt. Der Umsatz stieg von 2,16 Milliarden auf 3,11 Milliarden Dollar und übertraf damit die Analystenerwartungen von 2,96 Milliarden Dollar. Seagate hatte einen Umsatz zwischen 2,8 und 3 Milliarden Dollar prognostiziert.

SINOPEC

Der Nettogewinn der China Petroleum & Chemical Corp ist im ersten Quartal gestiegen, da die internationalen Rohölpreise aufgrund des Konflikts im Nahen Osten stark anzogen. Der Öl - und Gaskonzern - besser bekannt als Sinopec - teilte mit, dass der Nettogewinn in den ersten drei Monaten des Jahres um 27 Prozent auf 17,74 Milliarden Yuan gestiegen sei, was 2,59 Milliarden US-Dollar entspreche. Gleichzeitig sank der Quartalsumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 3,9 Prozent auf 706,70 Milliarden Yuan.

STARBUCKS

Die Umsatzerholung bei Starbucks gewinnt nach Angaben des Unternehmens an Fahrt. Die Kaffeekette meldete für die drei Monate bis zum 29. März einen Anstieg der flächenbereinigten Umsätze in ihren Regionen um 6,2 Prozent und übertraf damit die Erwartungen von Analysten. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 9 Prozent auf 9,5 Milliarden US-Dollar. Dies war ein stärkerer Anstieg als von den von Factset befragten Analysten prognostiziert.

T-MOBILE US

hat im ersten Quartal dank des anhaltenden Wachstums seiner Vertragskundenbasis einen höheren Umsatz verzeichnet. Der Mobilfunkanbieter teilte mit, dass er im ersten Quartal 217.000 Netto-Neukunden im Postpaid-Bereich, einschließlich Mobilfunk und Breitband, hinzugewonnen habe. Dies sei ein Anstieg von 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Von Factset befragte Analysten hatten für das Quartal mit 192.800 Netto-Neukunden im Postpaid-Bereich gerechnet. Der durchschnittliche monatliche Serviceumsatz pro Postpaid-Konto stieg ebenfalls um 3,9 Prozent im Jahresvergleich auf 151,93 US-Dollar.

TSMC / ARM

Eine Tochtergesellschaft der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) hat ihre verbleibende Beteiligung an Arm Holdings verkauft. TSMC Partners verkaufte 1,1 Millionen Arm-Aktien für insgesamt 231 Millionen US-Dollar zu einem Preis von 207,65 Dollar pro Aktie, wie der weltweit größte Auftragsfertiger von Chips bekannt gab.

VISA

hat im zweiten Geschäftsquartal bei Umsatz und bereinigtem Gewinn die Erwartungen übertroffen. Der Konzern verwies auf die anhaltenden Ausgaben mit Kreditkarten. Visa vermeldete einen Gewinn von 3,31 US-Dollar je Aktie bekannt, verglichen mit 2,76 Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Umsatz stieg um 17 Prozent auf 11,2 Milliarden Dollar. Von Factset befragte Analysten hatten einen bereinigten Gewinn von 3,10 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 10,75 Milliarden Dollar erwartet.

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April 29, 2026 01:41 ET (05:41 GMT)