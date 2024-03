Morphosys sieht kein Hindernis auf dem Weg unter das Dach von Novartis

PLANEGG/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Übernahmeprozess für den Wirkstoffforscher MorphoSys läuft laut Unternehmensangaben nach Plan. "Wir erwarten keine Probleme", sagte Morphosys-Chef Jean-Paul Kress am Donnerstag in einer Telefonkonferenz anlässlich der Bilanzvorlage für 2023. Es sei damit zu rechnen, dass der Schweizer Arzneimittelhersteller Novartis im April seine Angebotsunterlagen veröffentlichen werde, ergänzte der Manager.

Novartis hatte Anfang Februar seine Übernahmepläne für Morphosys verkündet. Der Pharmariese will 68 Euro je Aktie bieten und damit insgesamt 2,7 Milliarden Euro. Das Geschäft soll den bisherigen Angaben zufolge noch in der ersten Jahreshälfte abgeschlossen werden. Novartis will das Biotechunternehmen aus Bayern dann von der Börse nehmen. Nach ersten regulatorischen Freigaben aus Österreich und in Deutschland fehlt noch grünes Licht von den Behörden in den USA. Daneben ist der Zukauf auch an die Bedingung geknüpft, dass 65 Prozent des Aktienkapitals den Schweizern angedient werden.

Novartis hat es vor allem auf Morphosys' größten Hoffnungsträger abgesehen: Das Mittel Pelabresib gegen die seltene Krebserkrankung Myelofibrose, für das zur Jahresmitte der Zulassungsantrag eingereicht werden soll. Morphosys hofft auf einen Milliardenumsatz mit dem Medikament./tav/mis