Mory Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Mory Industries äußerte sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 19,15 JPY, nach 25,64 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 10,65 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 6,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mory Industries 11,38 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at