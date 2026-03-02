Motorcomm Electronic Technology A präsentierte Quartalsergebnisse

Motorcomm Electronic Technology A ließ sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Motorcomm Electronic Technology A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Motorcomm Electronic Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,14 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,780 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 76,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 230,2 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 130,2 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,750 CNY beziffert. Im Vorjahr waren -2,530 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 617,89 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 55,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 396,21 Millionen CNY in den Büchern standen.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust je Aktie von 2,280 CNY gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 579,33 Millionen CNY, befunden.

Redaktion finanzen.at