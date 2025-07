MP Materials-Aktie schießt hoch: Pentagon-Deal als Kurstreiber

Die Aktie von MP Materials schoss am Donnerstag um gut 50 Prozent nach oben. Auslöser war eine "transformative" Partnerschaft mit dem US-Verteidigungsministerium.

• MP Materials-Aktie steigt nach Bekanntgabe eines milliardenschweren Deals mit dem Pentagon• US-Verteidigungsministerium wird größter Einzelaktionär• Abnahmegarantie und Preisuntergrenze vereinbart

Aktionäre des US-Spezialisten für Seltenerdmaterialien MP Materials hatte am Donnerstag Grund zum Feiern: Der Anteilsschein brach aus einer längeren, eher lethargischen Phase aus und schoss an der NYSE letztlich um 50,62 Prozent nach oben auf 45,23 US-Dollar. Am Freitag gewinnt die MP Materials-Aktie vorbörslich zeitweise weitere 0,82 Prozent auf 45,60 US-Dollar.

Das Unternehmen hatte zuvor eine Partnerschaft mit dem US-Verteidigungsministerium bekanntgegeben, die Milliarden-Investitionen und langfristige Abnahmegarantien umfasst. Das Pentagon wird durch den Deal zum größten Einzelaktionär des Unternehmens und sichert so die strategisch wichtige US-Versorgung mit Seltenerdmagneten ab.

Pentagon greift MP Materials mit Milliarden-Deal unter die Arme

Die am 10. Juli 2025 bekannt gegebene Partnerschaft markiert einen Wendepunkt für das Unternehmen. Das mehrjährige Investitionspaket in Milliardenhöhe soll die Abhängigkeit der USA von ausländischen Lieferanten - insbesondere aus China - bei kritischen Seltenerdmagneten reduzieren. Diese Magnete sind essenziell für Verteidigungstechnologie, Elektromobilität und Hightech-Anwendungen.

Das Pentagon erhält durch die Transaktion eine bedeutende Beteiligung an MP Materials. Zusätzlich investiert das Verteidigungsministerium 400 Millionen US-Dollar in Vorzugsaktienpakete und sichert sich Optionen zum Kauf weiterer Aktien.

Neue "10X Facility" soll US-Unabhängigkeit bei Seltenerdmagneten sichern

Ein Kernstück der Vereinbarung ist der Bau einer zweiten US-Magnetfabrik, der sogenannten "10X Facility". Nach der geplanten Inbetriebnahme im Jahr 2028 wird MP Materials die Kapazität haben, bis zu 10.000 Tonnen Magnete jährlich zu produzieren. Dies stellt einen entscheidenden Schritt zur Schaffung einer vollständigen inländischen Produktionskette für Seltenerdmagnete dar.

Besonders wertvoll für MP Materials ist die langfristige Abnahme- und Preisgarantie: Das US-Verteidungsministerium sichert über einen Zeitraum von zehn Jahren die Abnahme aller Produkte der neuen Fabrik zu und garantiert eine Preisuntergrenze von 110 US-Dollar pro Kilogramm Neodym-Praseodym-Oxid (NdPr). Diese Garantie verschafft dem Unternehmen eine beispiellose Planungssicherheit und stabile Zahlungsströme.

Redaktion finanzen.at