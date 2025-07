MP Materials-Aktie springt nach oben: Kooperation mit Apple für nachhaltige Magnetproduktion

• Apple sichert sich US-Lieferungen für seltene Erdmagnete• MP Materials erweitert Produktions- und Recyclingkapazitäten• MP Materials-Aktie schießt hoch

Neue Vereinbarung zur Versorgung mit kritischen Materialien

Apple hat am 15. Juli 2025 eine neue mehrjährige Vereinbarung mit MP Materials bekannt gegeben, einem integrierten Seltenerdproduzenten mit Sitz in den Vereinigten Staaten. Im Rahmen dieser Partnerschaft verpflichtet sich Apple zu einer Investition von 500 Millionen US-Dollar. Ziel der Vereinbarung ist der Bezug von in den USA hergestellten Seltenerdmagneten, die im Flaggschiff-Werk von MP Materials in Fort Worth, Texas, produziert werden sollen. Diese Zusage ist Teil des umfassenderen Engagements von Apple, über die nächsten vier Jahre mehr als 500 Milliarden US-Dollar in den Vereinigten Staaten zu investieren, und baut auf früheren Investitionen des Unternehmens in amerikanische Innovationen und Fertigungstechnologien auf.

Strategische Bedeutung für Lieferketten und Nachhaltigkeit

Diese neue Vereinbarung zielt darauf ab, die heimische Versorgung mit kritischen Seltenerdmaterialien in den USA zu festigen und die Fähigkeiten der US-Seltenerdindustrie zur Gewinnung weiterer Rohstoffe auszubauen. Aus Nachhaltigkeitssicht soll die Rückgewinnung von Seltenerdelementen aus recycelten Materialien dazu beitragen, Abfallmengen zu reduzieren und natürliche Ressourcen zu schonen. Apple hat bereits 2019 mit der Integration recycelter Seltenerdelemente in der Taptic Engine des iPhone 11 eine Vorreiterrolle in der Konsumentenelektronik übernommen. Derzeit werden nahezu alle Magnete in Apple-Geräten unter Verwendung von 100 Prozent recycelten Seltenerdelementen hergestellt. Seltenerdmagnete sind grundlegende Komponenten in einem breiten Spektrum moderner Technologien, das von Konsumentenelektronik über Fahrzeuge und Robotik bis hin zu Energiesystemen reicht.

Was die CEOs Cook und Litinsky zum Deal sagen

Tim Cook, CEO von Apple, wird in der unternehmenseigenen Pressemitteilung folgendermaßen zitiert: "Amerikanische Innovation treibt alles an, was wir bei Apple tun, und wir sind stolz darauf, unsere Investitionen in die US-Wirtschaft zu vertiefen." Er hob zudem hervor, dass diese Partnerschaft dazu beitragen werde, die Versorgung mit diesen wichtigen Materialien in den Vereinigten Staaten zu stärken. James Litinsky, Gründer, Chairman und CEO von MP Materials, betonte, er sei stolz auf die Zusammenarbeit mit Apple, um die Recyclingplattform von MP Materials zu starten und das Magnetgeschäft zu skalieren. Litinsky hob hervor, dass diese Kooperation die vertikale Integration vertiefe, die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette stärke und Amerikas Industriekapazität in einem entscheidenden Moment festige.

Kursentwicklung nach der Ankündigung

Nach der Bekanntgabe der Partnerschaft zeigten sich unterschiedliche Reaktionen an den Börsen. Die Aktie von MP Materials verzeichnete gestern an der NYSE einen deutlichen Anstieg von 19,99 Prozent und schloss bei 58,22 US-Dollar. Im Handel geht es um unterdessen 0,73 Prozent auf 57,80 US-Dollar nach unten. Die Aktie von Apple hingegen zeigte gestern an der NASDAQ eine moderat positive Entwicklung mit einem Plus von 0,23 Prozent auf 209,11 US-Dollar. An der US-Börse liegt die Apple-Aktie 0,47 Prozent im Plus bei 210,10 US-Dollar. Die unterschiedlichen Kursreaktionen spiegeln die jeweiligen Auswirkungen der Nachricht auf die Geschäftsmodelle und Markterwartungen der beiden Unternehmen wider.

Redaktion finanzen.at