Mpact Aktie
WKN DE: A1JGWS / ISIN: ZAE000156501
|
10.12.2025 12:58:47
MPACT sells Festival Walk Tower for close to HK$2 billion
The proceeds will go towards reducing debt, says MPACT’s managerWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mpactmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.