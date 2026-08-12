MRF informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

MRF hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1167,97 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1180,04 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 84,16 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,76 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at