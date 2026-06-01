|
01.06.2026 06:31:29
MSTC: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
MSTC hat sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 10,97 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 10,73 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 1,19 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 33,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 888,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 31,03 INR beziffert. Im Vorjahr waren 57,82 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 3,70 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 18,88 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,11 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.