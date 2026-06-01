MSTC: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

MSTC hat sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 10,97 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 10,73 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,19 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 33,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 888,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 31,03 INR beziffert. Im Vorjahr waren 57,82 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 3,70 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 18,88 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,11 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at