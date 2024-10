MTU Aero Engines-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Hold

Deutsche Bank Research hat MTU mit einem Kursziel von 265 Euro auf "Hold" belassen. Die am 24. Oktober anstehenden Quartalszahlen des Triebwerksbauers dürften ein solides Wachstum im Ersatzteil- und Wartungsgeschäft belegen, schrieb Analyst Christophe Menard in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die MTU Aero Engines-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:36 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 284,10 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 6,72 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 39 448 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 46,8 Prozent zu Buche. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2024 erfolgen.

