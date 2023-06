MTU startet weiteren Prüfstand in China - MTU-Aktie höher

Der Triebwerkshersteller MTU hat in der südchinesischen Millionenstadt Zhuhai einen zweiten Prüfstand in Betrieb genommen.

Er ist Bestandteil des neuen Werks der MTU Maintenance in Jinwan. Damit könne das Unternehmen die Anforderungen vor allem der asiatischen Kunden erfüllen, sagte MTU Aero Engines -Vorstand Michael Schreyögg am Freitag. Das Unternehmen habe vor wenigen Tagen die Zulassung für die Instandhaltung von Triebwerken des Typs PW1100G-JM erhalten. Der Dax ( DAX 40 )-Konzern verantwortet die Endmontage eines Drittels der Serien PW1100G-JM für den Airbus ( Airbus SE (ex EADS) ) A320neo an seinem Standort in München.

MTU Maintenance Zhuhai errichtet derzeit ein Trainingszentrum, in dem jährlich bis zu 100 Triebwerksmechaniker ausgebildet werden sollen. Der neue Prüfstand erhöht die Testkapazität der MTU Maintenance Zhuhai auf 710 Triebwerke pro Jahr. Wu Rongxin, Aufsichtsratschef der MTU Maintenenace Zhuhai sagte, das "wird das Wachstum des Luftfahrtsektors in der Region Guangdong - Hongkong - Macau weiter unterstützen". MTU Maintenance Zhuhai betreut nach eigenen Angaben über 90 Kunden aus der ganzen Welt.

Die MTU-Aktie legt im XETRA-Handel zeitweise 1,67 Prozent auf 225,00 Euro.

MÜNCHEN (dpa-AFX)