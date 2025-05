NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU vor der Branchen-Berichtssaison zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Nach einer Abwertung von Unternehmen aus der zivilen Flugzeugindustrie hätten deren Aktien eine Überprüfung verdient, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie spricht dabei Airbus eine frische Kaufempfehlung aus, bezeichnet aber den Triebwerksbauer MTU weiterhin als ihren bevorzugten Wert im zivilen Geschäft./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2025 / 11:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2025 / 12:00 / ET



