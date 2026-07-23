Mueller Industries legte Quartalsergebnis vor

Mueller Industries hat am 21.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,11 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 1,43 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,14 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at