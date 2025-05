Multi-Milliardär macht bei Tesla-Aktien kurzen Prozess - auf welche Titel er jetzt setzt

Tesla rutscht in der Gunst eines institutionellen Investors deutlich ab. Auch NVIDIA-Aktien verkaufte der Multi-Milliardär mit seinen Hedgefonds in großem Stil. Doch bei diesen Aktien kaufte er vermehrt zu.

• Hedgefonds Coatue verkauft Tesla-Aktien im Wert von über 100 Millionen US-Dollar• Auch bei NVIDIA und Microsoft trennt sich der Fonds teilweise von seinen Beständen• Gleichzeitig starke Zukäufe bei Spotify, Alibaba, LAM Research und CoreWeave

Seit Jahresbeginn hat die Tesla-Aktie rund 13 Prozent an Wert verloren. Auch wenn es zuletzt wieder deutlicher nach oben ging und die Verluste, die zwischenzeitlich noch weitaus größer ausgefallen waren, eingedämmt werden konnten, hat ein Hedgefonds-Manager möglicherweise die Geduld mit dem Elektroautobauer verloren.

Tesla-Aktien im dreistelligen Millionenwert verkauft

Wie aus dem jüngsten 13-F-Formular, jenem vierteljährlichen Bericht, den Investoren mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar bei der US-Börsenaufsicht vorlegen müssen, hervor geht, hat die New Yorker Investmentgesellschaft Coatue Management ihr Tesla-Aktienpaket um 24,49 Prozent reduziert. Insgesamt warf der von Milliardär Philippe Laffont geleitete Vermögensverwalter 531.754 Tesla-Aktien aus dem Depot und besaß damit zuletzt noch 1.639.969 Anteile an dem Elektroauto -Pionier. Der Wert des abgestoßenen Aktienpakets beläuft sich auf mehr als 100 Millionen US-Dollar.

In dem Zusammenhang wichtig zu wissen: Die Verkäufe sind im ersten Jahresviertel erfolgt - irgendwann zwischen Jahresbeginn und dem Stichtag des SEC-Formulars am 31.03.2025. Ende Dezember hatte die Tesla-Aktie bei 488 US-Dollar ein Rekordhoch erreicht - zu diesem Zeitpunkt wurde der Anteilsschein insbesondere als Trump-Trade gehandelt, profitierte also von der erneuten Wahl Trumps zum US-Präsidenten und insbesondere vom Engagement des Tesla-CEO Elon Musk in der neuen Trump-Administration. Bereits im Januar, mit dem offiziellen Amtsantritt von Donald Trump drehte der Wind für Tesla aber. Die schwache Nachfragelage belastete den Autobauer, auch das Musk-Engagement wurde zunehmend skeptischer gesehen. Ob Coatue Management daher Gewinne mitgenommen hat oder mit dem Aktienverkauf bereits den sich verschlechternden Marktbedingungen für Tesla Rechnung getragen ist, bleibt offen.

Auch andere Mag 7-Aktien abverkauft

Neben Tesla hat Coatue auch andere Titel der hochbewerteten Magnificent 7-Aktien aus dem Portfolio geworfen. Hart getroffen hat es den KI-Riesen NVIDIA, hier reduzierte der Hedgefonds seine Position um 14,60 Prozent und verkaufte im Berichtsquartal 1.460.653 Aktien. 8.545.835 NVIDIA-Titel blieben zum Stichtag im Depot - damit hält die Investmentgesellschaft immer noch NVIDIA-Titel im Wert von 926,2 Millionen US-Dollar.

Auch seine Microsoft-Position trimmte das Unternehmen - und zwar um 7,28 Prozent oder 256.853 Aktien. Dennoch beträgt der verbliebene Depotanteil des US-Techriesen 5,41 Prozent, mit einem Microsoft-Aktienpaket im Wert von 1,22 Milliarden US-Dollar ist Microsoft das fünftgrößte Investment - hinter Meta, Amazon, TSMC und Constellation Energy.

Andere Positionen deutlich ausgebaut

Während die Top 2-Positionen leicht ausgebaut wurden, fallen beim Blick auf Zukäufe im Depot insbesondere der Technologiekonzern Spotify (+21,58 Prozent), das Halbleiterunternehmen Lam Research (+102,89 Prozent) und der chinesische Alibaba-Konzern (+1.872,57 Prozent) ins Auge. Auch bei Intuit (+20,24 Prozent) und KKR (+31,42 Prozent) hat Coatue deutlich aufgestockt. Neu ins Depot hat es zudem CoreWeave geschafft: 14.402.999 Aktien erwarb die Investmentgesellschaft im Berichtsquartal.



Redaktion finanzen.at