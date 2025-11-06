Berkshire Hathaway Aktie
WKN: 854075 / ISIN: US0846701086
My Advice? Don't Get Distracted by Berkshire Hathaway Stock's Recent Slump.
Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) stock is trading down 11.9% since Warren Buffett announced that he would remain chairman but would pass the CEO torch to Greg Abel by the beginning of 2026. During that same period, the S&P 500 has rallied by over 20%.Here's why long-term investors shouldn't be worried about Berkshire's sell-off, and why the value stock remains a great buy now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
