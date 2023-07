Nach Milliardenverlusten am Privatkundenmarkt - Stoppt Goldman Sachs nun seine Partnerschaft mit Apple?

Der Vorstoß in das Privatkundengeschäft hat der US-Großbank Goldman Sachs Verluste in Milliardenhöhe eingebrockt. Kehrt Goldman Sachs seinen größtenteils gescheiterten Privatkunden-Banking-Initiativen nun den Rücken - und beendet im Zuge dessen auch seine Partnerschaft mit Apple?

• Einführung der Apple Card 2019 - Unternehmen haben Partnerschaft weiter vertieft• Privatkunden-Banking-Initiativen jedoch größtenteils gescheitert• Kommt nun die Kehrtwende von Goldman Sachs?

Vorstoß auf den Privatkundenmarkt

Im Januar hatte die US-Großbank Goldman Sachs mitgeteilt, dass sie mit ihrem Vorstoß auf den Privatkundenmarkt bereits eine Milliardensumme verbrannt hat. Allein die Sammlung von Geschäftsbereichen, die in der Sparte Platform Solutions zusammengefasst wurden, kam in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres auf einen Vorsteuerverlust von 1,2 Milliarden US-Dollar, teilte die US-Investmentbank in einem Bericht an die Aufsichtsbehörden mit. Von Anfang 2020 bis Ende September 2022 habe sich der Verlust vor Steuern des neuen Segments sogar auf bis zu 3 Milliarden US-Dollar belaufen.

Unternehmen haben Partnerschaft vertieft

Zur Sparte Platform Solutions gehören Angebote wie zum Beispiel Goldmans Apple Card. 2019 hatten der iPhone-Hersteller und die US-Großbank mit der Einführung der Kreditkarte begonnen - im April erst vertieften die beiden Unternehmen ihre Partnerschaft und kündigten die Einführung von Sparkonten für Apple Card-Nutzer an. "Diese Woche haben wir die Einführung eines Sparkontos für Apple Card-Nutzer angekündigt. Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Apple durch dieses zusätzliche Angebot zu vertiefen und eine weitere Quelle der Einlagenfinanzierung für das Unternehmen einzuführen", erklärte Goldman-Finanzvorstand Denis Coleman laut CNBC damals. Im Oktober vergangenen Jahres hatte Goldman Sachs-CEO David Solomon verkündet, dass die Partnerschaft mit Apple bis 2029 verlängert worden sei, berichtet Business Insider.

Abkehr von Privatkunden-Banking-Initiativen?

Diese Pläne könnten sich nun jedoch ändern: Wie vergangenen Freitag zunächst das Wall Street Journal und später auch CNBC berichtete, erwäge Goldman Sachs den Ausstieg aus der Partnerschaft mit Apple. Laut Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, sei Goldman Sachs in Gesprächen mit American Express wegen der Verlagerung der Apple-Kreditkarten und Sparkontoprodukten hin zu dem US-Kreditkartenkonzern. Es sei jedoch noch keine Einigung erzielt worden, noch stehe also nichts fest.

Daneben gibt es Berichte darüber, dass Goldman Sachs möglicherweise auch darauf aus sei, sich von seiner Kartenpartnerschaft mit General Motors zu trennen.

