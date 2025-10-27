LUKOIL Oil Company Aktie

LUKOIL Oil Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 902427 / ISIN: RU0009024277

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Sanktionen 27.10.2025 21:39:39

Nach Verhängung von US-Sanktionen: LUKOIL prüft ausländische Beteiligungen loszuwerden

Nach Verhängung von US-Sanktionen: LUKOIL prüft ausländische Beteiligungen loszuwerden

Nach der Verhängung von Sanktionen durch die USA prüft der russische Erdölriese LUKOIL den Verkauf von ausländischen Beteiligungen.

"LUKOIL gibt bekannt, dass es aufgrund der Einführung restriktiver Maßnahmen gegen das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften durch einige Staaten beabsichtigt, seine internationalen Vermögenswerte zu verkaufen", teilte das Unternehmen mit. Angebote potenzieller Käufer würden geprüft. Der Verkauf werde unter der vom US-Finanzministerium bis zum 21. November gewährten Lizenz zur Abwicklung der Geschäftstätigkeit realisiert. Falls notwendig, werde LUKOIL auch eine Verlängerung dieser Lizenz beantragen.

Der Konzern hat unter anderem Anteile an Unternehmen in den EU-Staaten Bulgarien, Rumänien und den Niederlanden. Dazu ist LUKOIL auch an Förderprojekten in den ehemaligen Sowjetrepubliken Aserbaidschan, Kasachstan, Usbekistan aber auch in Staaten wie Mexico, Nigeria, Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder dem Irak beteiligt.

Gegen die beiden größten russischen Öl-Firmen LUKOIL und den teilstaatlichen Konzern Rosneft waren in der vergangenen Woche von den USA Strafmaßnahmen verhängt worden. Damit soll der Druck auf Moskau erhöht werden, den seit 2022 währenden Krieg in der Ukraine zu beenden.

/ast/DP/he

MOSKAU (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Gold im freien Fall: 4.000-Dollar-Grenze unterschritten
EU bemüht sich um Rohstoffe: Gespräche mit China zu Seltenen Erden angelaufen
Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Bildquelle: Alistair Scott / Shutterstock.com,noomcpk / Shutterstock.com,Mindscape studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu LUKOIL Oil Companymehr Nachrichten