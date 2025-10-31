Singulus Technologies Aktie

Singulus Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1681X / ISIN: DE000A1681X5

31.10.2025 21:31:43

NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 23.966 Punkte

DOW JONES--Die Singulus-Aktie ist am Freitag nachbörslich auf Handelsplattformen wie Tradegate und Lang & Schwarz rund 3 Prozent niedriger gestellt worden. Der Experte für Oberflächenbehandlung hatte am Abend Quartalszahlen vorgelegt, die bei Umsatz, Gewinn und Auftragseingang unter den Vorjahreswerten lagen.

===

XDAX* DAX Veränderung

21:25 Uhr 17.30 Uhr

23.966 23.958 +0,0%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2025 16:32 ET (20:32 GMT)

