WKN DE: A2YN35 / ISIN: DE000A2YN355

09.12.2025 22:25:43

NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.130 Punkte - Delivery Hero 3% fester

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Delivery Hero sind nachbörslich am Dienstag rund 3 Prozent höher gestellt worden. Am Abend war bekannt geworden, dass der Essenslieferant auf die schwache Entwicklung seiner Aktie reagiert und gemeinsam mit finanziellen und juristischen Beratern strategische Optionen prüft.

Porsche SE verbilligten sich um knapp ein halbes Prozent mit der Meldung, dass der für Beteiligungsmanagement zuständige Vorstand Lutz Meschke sein Amt im Dezember aufgibt. Dieses Jahr war er bereits bei der Porsche AG aus dem Vorstand ausgeschieden, wo er als Finanzvorstand tätig war.

Circus, die im Xetra-Handel um 3,4 Prozent nachgegeben hatten, kamen um weitere knapp 2 Prozent zurück. Der Anbieter von KI gestützter Küchenrobotik hatte am Abend eine Kapitalerhöhung im Schnellverfahren angekündigt im Volumen von 10 Prozent des Grundkapitals, entsprechend gut 2 Millionen Euro.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.129,82 24.162,65 -0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2025 16:26 ET (21:26 GMT)

