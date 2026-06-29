Naito: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Naito hat am 26.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.05.2026 endete.

Es stand ein EPS von 4,30 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Naito noch ein Gewinn pro Aktie von 0,980 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,11 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at