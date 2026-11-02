NAPCO Security Technologies Aktie
WKN: 877793 / ISIN: US6304021057
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02.11.2026 13:08:10
NAPCO Security Technologies Inc. Profit Climbs In Q1
(RTTNews) - NAPCO Security Technologies Inc. (NSSC) announced earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $13.01 million, or $0.36 per share. This compares with $12.16 million, or $0.34 per share, last year.
Excluding items, NAPCO Security Technologies Inc. reported adjusted earnings of $12.11 million or $0.34 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 1.6% to $49.98 million from $49.17 million last year.
NAPCO Security Technologies Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $13.01 Mln. vs. $12.16 Mln. last year. -EPS: $0.36 vs. $0.34 last year. -Revenue: $49.98 Mln vs. $49.17 Mln last year.
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