NASA Picks BAE Systems' JPL-Led PRIMA Team For Next Phase Of 'Probe Explorers' Astrophysics Missions

(RTTNews) - Friday, BAE Systems plc (BA.L) announced that its Jet Propulsion Laboratory-led PRIMA or PRobe far-Infrared Mission for Astrophysics team has been selected by NASA for the next phase of development in NASA's new class of 'Probe Explorers' astrophysics missions.

Under this, the company will provide its Evolve+ spacecraft bus for the mission, lead the observatory assembly, integration and test process, and serve as the operations and ground lead for NASA's JPL.

Also, the company will join numerous international space industry providers to support the PRIMA mission, including those from France, Italy, Canada, South Korea, Japan and the UK.

BA was trading at 1,874.00 pence, down 1.16 percent on the London Stock Exchange.