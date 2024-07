NASDAQ 100 aktuell: Anleger lassen NASDAQ 100 am Nachmittag steigen

Der NASDAQ 100 macht am fünften Tag der Woche Gewinne.

Um 20:01 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 1,12 Prozent auf 19 042,21 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zuvor eröffnete der Index bei 18 990,20 Zählern und damit 0,848 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 830,58 Punkte).

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 18 899,31 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19 142,68 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ 100 bereits um 3,59 Prozent zurück. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 26.06.2024, den Stand von 19 751,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.04.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 17 718,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.07.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 15 499,26 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 15,10 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20 690,97 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Charter A (+ 15,44 Prozent auf 363,89 USD), Baker Hughes (+ 5,00 Prozent auf 37,36 USD), KLA-Tencor (+ 4,05 Prozent auf 793,74 USD), Comcast (+ 3,90 Prozent auf 39,73 USD) und ON Semiconductor (+ 3,65 Prozent auf 70,01 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen DexCom (-41,67 Prozent auf 62,91 USD), Biogen (-6,35 Prozent auf 212,99 USD), Lucid (-2,60 Prozent auf 3,37 USD), Datadog A (-1,38 Prozent auf 118,65 USD) und Align Technology (-1,26 Prozent auf 223,20 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 26 246 268 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,088 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,85 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

