Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet die Montagssitzung mit klaren Gewinnen

Der NASDAQ 100 machte am Montagabend einen Satz nach oben.

Zum Handelsschluss tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 4,02 Prozent fester bei 20 868,15 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 3,78 Prozent höher bei 20 818,78 Punkten in den Montagshandel, nach 20 061,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 20 613,27 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20 870,12 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, stand der NASDAQ 100 bei 18 690,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.02.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21 719,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, einen Stand von 18 161,18 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 0,512 Prozent nach unten. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 22 222,61 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Old Dominion Freight Line (+ 11,24 Prozent auf 176,07 USD), Microchip Technology (+ 10,18 Prozent auf 60,96 USD), Lam Research (+ 9,14 Prozent auf 82,25 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 9,07 Prozent auf 575,63 USD) und ON Semiconductor (+ 8,88 Prozent auf 44,62 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Enphase Energy (-5,58 Prozent auf 47,94 USD), Xcel Energy (-4,01 Prozent auf 67,78 USD), Exelon (-3,54 Prozent auf 43,61 USD), American Electric Power (-3,53 Prozent auf 100,99 USD) und Microstrategy (-2,68 Prozent auf 404,90 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 55 497 667 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,916 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

