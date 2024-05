NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Am Dienstagmittag halten sich die Börsianer in New York zurück.

Am Dienstag tendiert der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,17 Prozent stärker bei 18 228,85 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,061 Prozent schwächer bei 18 187,51 Punkten, nach 18 198,61 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 18 274,09 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 175,30 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 18 003,49 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 14.02.2024, den Stand von 17 807,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 13 340,18 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,18 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 18 464,70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 249,19 Punkten.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Lucid (+ 16,55 Prozent auf 3,28 USD), Enphase Energy (+ 5,27 Prozent auf 116,62 USD), Tesla (+ 3,72 Prozent auf 178,28 USD), Illumina (+ 3,60 Prozent auf 116,83 USD) und GLOBALFOUNDRIES (+ 2,64 Prozent auf 54,02 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Marvell Technology (-2,55 Prozent auf 67,26 USD), O Reilly Automotive (-1,75 Prozent auf 995,04 USD), JDcom (-1,47 Prozent auf 33,29 USD), CSX (-1,42 Prozent auf 34,03 USD) und Adobe (-1,31 Prozent auf 476,79 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 sticht die Lucid-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9 468 027 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,858 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

