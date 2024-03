NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Mittag mit Gewinnen

Der NASDAQ 100 wagt sich am Mittagnicht aus der Reserve.

Der NASDAQ 100 steigt im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,05 Prozent auf 18 041,70 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 18 067,70 Zählern und damit 0,197 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 032,20 Punkte).

Bei 18 005,01 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 18 087,12 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ 100 bereits um 0,097 Prozent zu. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 20.02.2024, einen Stand von 17 546,10 Punkten auf. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 20.12.2023, bei 16 554,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2023, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 12 562,61 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 9,05 Prozent zu Buche. Bei 18 416,73 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16 249,19 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Broadcom (+ 2,29 Prozent auf 1 266,39 USD), Constellation Energy (+ 1,64 Prozent auf 175,24 USD), Airbnb (+ 1,63 Prozent auf 164,43 USD), CoStar Group (+ 1,52 Prozent auf 95,53 USD) und Booking (+ 1,40 Prozent auf 3 555,00 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Sirius XM (-3,13 Prozent auf 3,87 USD), Moderna (-2,98 Prozent auf 101,98 USD), Charter A (-2,38 Prozent auf 291,46 USD), DexCom (-1,95 Prozent auf 131,55 USD) und IDEXX Laboratories (-1,56 Prozent auf 526,08 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 ist die Pinduoduo (spons ADRs)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 135 301 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,854 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,35 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

