NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Nachmittag in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in New York am Montag.

Am Montag tendiert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,23 Prozent leichter bei 17 601,71 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,046 Prozent auf 17 634,69 Punkte an der Kurstafel, nach 17 642,73 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 17 651,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 17 469,62 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 05.01.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 16 305,98 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 15 099,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, bei 12 573,36 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6,39 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 682,29 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 249,19 Zählern.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit ON Semiconductor (+ 9,91 Prozent auf 77,85 USD), IDEXX Laboratories (+ 6,84 Prozent auf 563,19 USD), NVIDIA (+ 3,94 Prozent auf 687,70 USD), JDcom (+ 3,12 Prozent auf 22,46 USD) und NXP Semiconductors (+ 2,57 Prozent auf 220,51 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Zscaler (-6,92 Prozent auf 227,11 USD), GLOBALFOUNDRIES (-5,46 Prozent auf 52,25 USD), Enphase Energy (-4,16 Prozent auf 97,53 USD), Lucid (-3,93 Prozent auf 3,18 USD) und Tesla (-3,48 Prozent auf 181,37 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. 14 299 232 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,834 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Im Index bietet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,72 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at