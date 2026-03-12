NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Nachmittag leichter

Der NASDAQ 100 gibt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 1,55 Prozent auf 24 578,51 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,776 Prozent schwächer bei 24 771,32 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 24 965,01 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 24 809,26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 541,36 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,609 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24 687,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.12.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25 196,73 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 12.03.2025, wies der NASDAQ 100 19 596,02 Punkte auf.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,49 Prozent ein. Bei 26 165,08 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 24 289,23 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Linde (+ 2,06 Prozent auf 491,47 USD), Diamondback Energy (+ 1,71 Prozent auf 179,66 USD), Exelon (+ 1,60 Prozent auf 49,62 USD), Palo Alto Networks (+ 1,57 Prozent auf 167,52 USD) und Palantir (+ 1,46 Prozent auf 153,82 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen MercadoLibre (-6,62 Prozent auf 1 649,25 USD), Intel (-5,40 Prozent auf 45,39 USD), Old Dominion Freight Line (-5,17 Prozent auf 179,02 USD), Baker Hughes (-5,00 Prozent auf 56,02 USD) und Airbnb (-4,42 Prozent auf 127,49 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 20 259 288 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,915 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,93 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at