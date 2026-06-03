NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt mittags zurück

Der NASDAQ 100 fällt im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,32 Prozent auf 30 562,12 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,227 Prozent auf 30 730,11 Punkte an der Kurstafel, nach 30 660,60 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 30 441,80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 30 762,20 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ 100 bereits um 0,881 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, den Wert von 27 710,36 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 03.03.2026, bei 24 720,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.06.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 21 662,58 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 21,25 Prozent zu Buche. Bei 30 762,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Marvell Technology (+ 4,45 Prozent auf 303,74 USD), Intel (+ 4,22 Prozent auf 112,48 USD), Fastenal (+ 4,07 Prozent auf 46,55 USD), QUALCOMM (+ 3,81 Prozent auf 250,01 USD) und Walmart (+ 3,02 Prozent auf 116,47 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Datadog A (-8,41 Prozent auf 246,49 USD), Charter A (-7,04 Prozent auf 130,40 USD), Atlassian (-6,99 Prozent auf 101,47 USD), Zscaler (-6,19 Prozent auf 135,22 USD) und Fiserv (-6,08 Prozent auf 53,03 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 14 306 228 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,673 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Im NASDAQ 100 präsentiert die Charter A-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,88 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at