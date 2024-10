NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 legt zum Handelsstart zu

Das macht das Börsenbarometer in New York.

Um 16:01 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,07 Prozent fester bei 20 453,66 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,018 Prozent höher bei 20 442,77 Punkten, nach 20 439,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 20 484,31 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20 430,17 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 19 514,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2024, lag der NASDAQ 100 bei 20 386,88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 14 995,12 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 23,63 Prozent. Bei 20 690,97 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Marvell Technology (+ 4,53 Prozent auf 81,20 USD), Warner Bros Discovery (+ 3,12 Prozent auf 7,78 USD), Apple (+ 2,32 Prozent auf 236,67 USD), Ross Stores (+ 1,97 Prozent auf 146,14 USD) und ON Semiconductor (+ 1,70 Prozent auf 74,03 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen JDcom (-6,77 Prozent auf 41,15 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-5,43 Prozent auf 128,64 USD), Diamondback Energy (-4,88 Prozent auf 181,40 USD), Enphase Energy (-4,06 Prozent auf 97,35 USD) und Arm (-3,63 Prozent auf 155,94 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 157 666 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3,176 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,85 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,53 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at