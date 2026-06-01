Constellation Energy Aktie
WKN DE: A3DCXB / ISIN: US21037T1097
|NASDAQ 100-Kursentwicklung
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01.06.2026 22:34:08
NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 letztendlich im Aufwind
Schlussendlich legte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,60 Prozent auf 30 513,86 Punkte zu. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,125 Prozent leichter bei 30 295,25 Punkten, nach 30 333,18 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 30 633,55 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30 241,20 Punkten verzeichnete.
NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Monat, am 01.05.2026, bei 27 710,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24 960,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21 340,99 Punkten gehandelt.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 21,06 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30 633,55 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten verzeichnet.
NASDAQ 100-Tops und -Flops
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Arm (+ 15,73 Prozent auf 408,85 USD), Datadog A (+ 12,19 Prozent auf 277,49 USD), Zscaler (+ 11,44 Prozent auf 155,71 USD), Cadence Design Systems (+ 10,46 Prozent auf 414,16 USD) und Zoom Communications (+ 9,87 Prozent auf 111,62 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil QUALCOMM (-8,78 Prozent auf 228,99 USD), Constellation Energy (-7,66 Prozent auf 265,70 USD), Enphase Energy (-6,76 Prozent auf 63,74 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5,85 Prozent auf 149,78 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (-5,07 Prozent auf 600,47 USD).
Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100
Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 53 752 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,380 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,50 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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